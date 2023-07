Die Ausdünnung der Infrastruktur im ländlichen Raum ist seit Jahren ein großes Thema. Nicht nur, dass in den letzten Jahren etwa Post- und Polizeidienststellen abwanderten, in Hirschegg befürchtet man nun, dass auch der einzige Bankomat abgebaut wird und die Bevölkerung keine Möglichkeit mehr haben wird, in der eigenen Gemeinde zu Bargeld zu kommen.