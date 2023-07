Ihr Naturgarten wirkt zuweilen wie ein Ausflug in eine Märchenwelt. Blühende Eselsdisteln am Gartenzaun, verträumte Bänke und Sessel unter dem Nussbaum, der von der Rose "Bobby James" umwuchert wird. Krista Zalar (80) verbringt die meiste Zeit hier in ihrem Refugium, einem echten Gartentraum mitten in Voitsberg.