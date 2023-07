Möglicherweise ist Martina Schweighofer immer so gut gelaunt, aber für den hausfremden Besucher hat es den Anschein, als hebe das aktuelle Projekt ganz besonders ihre Laune. Die Direktorin der Volksschule Fridolin Rolke in Söding freut sich, dass in der Schule die Zweige förmlich aus den Wänden wachsen und Blätter die Schulbänke zieren. Baumblätter wohlgemerkt.