Die Sommerweiden der Lipizzaner-Junghengste aus Piber befinden sich auf der Stubalm in Maria Lankowitz. Rund 40 der edlen Pferde genießen dort in den Sommermonaten die Almfrische und den weitläufigen Auslauf. Eine weite Wegstrecke legen die Tiere auch jedes Jahr im Herbst zurück, wenn sie im Rahmen des Almabtriebs der Junghengste, der heuer am 9. September stattfinden wird, auf ihren Hufen mit rund 5 km/h Geschwindigkeit in Richtung Lipzzanergestüt Piber marschieren.