Aufgrund des regnerischen Wetters in den letzten Wochen haben sich die Arbeiten rund um den neuen Kurpark beim Dechantteich bei der Therme Nova in Köflach leicht verzögert. Wie berichtet, wurde der Teich vergrößert sowie die Umgebung neu gestaltet. In dem Areal wurden Bäume gepflanzt, auch das Hufeisenpferd vom Hauptplatz wurde bereits beim Dechantteich aufgestellt. Die finalen Arbeiten sollen in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. "Bis auf die zeitliche Verzögerung läuft alles nach Plan, es wird auch eine offizielle Eröffnung geben, um der Bevölkerung den Kurpark vorzustellen", teilte Köflachs Bürgermeister Helmut Linhart den versammelten Gemeinderäten in einer Sitzung am 20. Juni mit.