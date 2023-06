Für Aufsehen hatte im März der Fall eines Obdachlosen gesorgt, der in das Atelier von Künstlerin Michaela Lukmann alias Arthena Maxx eingebrochen war und sich dort an von ihr gestalteten Weinflaschen bediente - wobei für ihn offenbar der Inhalt interessanter war. Die Malerin entdeckte den vorerst Unbekannten schlafend unter einem Tisch im Verkaufsraum ihres Ateliers. Die Polizei konnte den Mann dazu bewegen, die Örtlichkeit zu verlassen, doch noch am selben Nachmittag dürfte er erneut versucht haben, in das Atelier in der Bezirkshauptstadt einzudringen.