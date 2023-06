„Der Lasnik will eine Landesausstellung machen. Wen werden denn die Piberer Pferde interessieren. Die kann man ja eh immer sehen, hieß es anfangs“, schmunzelt der Intitiator und Künstlerische Leiter Ernst Lasnik. Zum Schluss musste „Mythos Pferd“ vor genau 20 Jahren sogar verlängert werden, weil das Interesse so groß war und die Besucher die Austragungsorte im Gestüt Piber und in Köflach stürmten. Insgesamt kamen 273.000 Interessierte nach Piber und rund 100.000 zum Rahmenprogramm.