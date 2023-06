Dem "Hare Scramble" wollte sich Lorenz Gößler stellen, dem härtesten Enduro-Rennen der Welt und Höhepunkt des Eisenerzer Erzbergrodeos. Am Ende stand er ohne Motorrad da, tauchte aber dennoch in der Wertungsliste auf. Das Wochenende fing gut an: Der Voitsberger reiste am Donnerstag in Eisenerz an, zahlte die Startgebühr, machte es sich am Erzberg bei bester Stimmung gemütlich.