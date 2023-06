Als am Freitag die Biker und Triker um 12 Uhr in Geistthal zur von Ferdinand Krendl organisierten Benefizausfahrt starteten, schien noch die Sonne, die Wetterprognose verhieß allerdings nichts Gutes. Als dann der Tross mit rund 60 Teilnehmern, darunter auch PS-starke Sportwagen, um 15.30 in Köflach eintraf, hatte der Himmel seine Schleusen geöffnet, es schüttete wie aus Kübeln.