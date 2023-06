In der freien Theaterszene in der Steiermark nimmt das Gaststubentheater Gößnitz eine Sonderstellung ein. Die Gruppe rund um Markus Kohlbacher und Klaus Schmidt-Puffing steht nämlich für Innovation, die mit beiden Beinen am Boden bleibt. Soll heißen: Die Theatergruppe vermag Tradition und topaktuelle Themen unter einen künstlerischen Hut zu bringen, was die Weststeirer nun auch mit ihrem neuesten Programm beweisen, das sich "Matrix Reprise" nennt.