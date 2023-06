Die Anlage der beiden Tennisplätze in Gallmannsegg, Gemeinde Kainach bei Voitsberg, ist wegen ihrer landschaftlich so herrlichen Lage nicht nur bei den rund 70 Mitgliedern des 1. FTC Kainach-Gallmannsegg beliebt. "Wir spielen mit fünf aktiven Mannschaften im Rahmen der Steirischen Meisterschaften und empfangen deshalb auch viele auswärtige Mannschaften auf unserer Anlage", erzählt Klaus Gutschi, seit 16 Jahren Obmann des Clubs. Zwar werde ab und zu über die lange Anfahrt "da in den Graben nach Gallmannsegg herein gemotschgert", lacht der Obmann, "aber dann sind unsere Gäste überwältigt von der herrlichen Landschaft, den grünen Wiesen und Wäldern, den Laubbäumen mit der Liegewiese, der guten Luft."