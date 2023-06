Wo hat der Bürgermeister schon im Sand gespielt? Wo hat der Polizist sich im Gebüsch versteckt? Mit dem Lied "Im Kindergarten" von Rolf Zuckowski haben Leiterin Andrea Skrbinjek, ihre Kindergartenpädagoginnen und -betreuerinnen sowie die 72 Schützlinge die Eröffnung des Um- und Zubaus des Kindergartens Krems in Voitsberg eröffnet. Darin heißt es, im Kindergarten, da fangen alle mal als kleine Leute an. Da erzählte Voitsbergs Bürgermeister Bernd Osprian auch aus seiner Kindergartenzeit: "Ja, tatsächlich, auch ich war mal so klein", sorgt er bei den Kindergartenkindern für Lacher. "Ich kann mich noch erinnern, dass wir damals zu Mittag schlafen gehen mussten. Und ich habe das gehasst."