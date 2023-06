Gemeinsam Zeit zu verbringen, um zu feiern, ist seit der Coronapandemie noch wertvoller geworden. Eine ideale Gelegenheit dazu bietet das Bärnbacher Freundschaftsfest, zu dem am 10. und 11. Juni eingeladen wird. "Diesmal kann der Besuch am Samstag mit einer Führung entlang der Sehenswürdigkeiten der Stadt kombiniert werden. Zum zweiten Mal sind die Grazguides bei uns zu Gast und zeigen den Teilnehmern im Rahmen eines rund zweistündigen Rundgangs ab 10 Uhr mit Start beim Schaufelradbagger die Besonderheiten Bärnbachs", schildert Kulturstadtrat Andreas Albrecher, der auch für die Organisation des Freundschaftsfestes zuständig ist. Anmeldungen für die Führung samt kulinarischer Pausen sind im Rathaus bei Manuela Reiter – unter der Telefonnummer (03142) 51 5 50-471 oder per E-Mail unter manuela.reiter@baernbach.gv.at – möglich.