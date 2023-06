Vom Uhrwerk im Kirchturm über die Schatzkammer bis in die Gruft: Im Rahmen der "Langen Nacht der Kirchen" am Freitag, dem 2. Juni, bekommen Interessierte im Wallfahrtsort Maria Lankowitz einen besonders ausgiebigen Einblick hinter sonst verschlossene Orte der Pfarre und der Wallfahrtskirche. "Mir ist es wichtig, dass die Leute merken, dass die Kirche immer offen steht. Als Zeichen dafür habe ich die Kirche auch barrierefrei gemacht", sagt Bruder Elias. Der Franziskanermönch ist der Pfarrer von Maria Lankowitz und bietet hier laut eigener Aussage "das umfangreichtes Programm in der gesamten Diözese".