Die neueste Büste im Ambrosi-Museum in Stallhofen schaut konzentriert, ja fast streng. Kein Wunder, immerhin ist sie neulich mehr als 1200 Kilometer gereist. Bis zum 26. Mai befand sich das von Gustinus Ambrosi geschaffene Abbild des niederländischen Dirigenten und Musikers Willem Mengelberg noch im Besitz des Musikwissenschaftlers Frits Zwart. Dieser stieß auf der Suche nach einem würdigen Platz für die 71 Zentimeter hohe Gipsbüste auf das Ambrosi-Museum in Stallhofen. In Decken gewickelt überstand sie den Transport von Den Haag in die Weststeiermark glücklicherweise unbeschadet. Am vergangenen Freitag schenkte sie Zwart an das Museum in Stallhofen.