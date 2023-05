An seine Anfangszeit als Unternehmer erinnert sich Karl Hussler (68) noch gerne. "Ich habe zwei Berufe gelernt: Kfz- und Landmaschinentechniker. Zu Beginn bin ich allein mit dem Kundendienstwagen unterwegs gewesen", schildert der Weststeirer, dessen Werkstätte ihren Sitz in Hallersdorf in der weststeirischen Gemeinde Söding-St. Johann hat.