Genau 34 Jahre lang wurde das Hobby-Fußballturnier in der Sporthalle in Voitsberg ausgetragen. "Aber Corona hat in den letzten Jahren vieles verändert", betont Stadtrat Franz Sachernegg. Als Obmann des Sparvereines "Vorstadtsparer" organisiert er das Hobby-Fußballturnier, das nun zum zweiten Mal nach 2022 als Kleinfeldturnier auf dem grünen Rasen ausgetragen wird.