Es heißt zwar Minigolf, im Vorjahr war trotzdem alles maxi und ein bisserl viel. Zwei Bundesligaturniere, die Seniorenmeisterschaft, der Bundesländercup und dann noch die Europameisterschaft. Das alles fand in Voitsberg statt. Christian Gobetz, Betreiber der Minigolf-Anlage in Voitsberg und ehemaliger Nationalteamspieler, will heuer etwas kürzertreten. Als Veranstalter zumindest. Aktiv spielt er demnächst bei mehreren Turnieren im In- und Ausland, außerdem hat er noch genug zu tun als Sportdirektor im europäischen und als Präsident im österreichischen Minigolfverband. Man könnte aber auch sagen, er spart nur seine Kräfte, denn man munkelt, er habe Großes vor.