Für vier Schüler der Volksschule Bärnbach war letzte Woche volle Konzentration gefragt. Tim Schernthaner, Konstantin Hackl, Tristan Papst und Tobias Riegler traten nicht etwa zu einer großen Prüfung an, sondern vertraten Bärnbach bei den Bundesmeisterschaften im Schulschach, die vom 7. bis zum 10. Mai in Graz über die Bühne gingen. Die lange Vorbereitung hatte sich gelohnt, die vier konnten sich den ersten Platz sichern. In neun Partien setzten sie ihre Kontrahenten achtmal schachmatt und krönten sich somit zum Staatsmeister unter den österreichischen Volksschulen.