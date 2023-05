In Ligist ist derzeit eine Flächenrevision am Laufen, der Akt liegt beim Land. Bürgermeister Roman Neumann rechnet aber damit, dass es schon in den nächsten Wochen Neuigkeiten geben müsste. "Wir haben beim Spar, etwas außerhalb des Ortskerns, die Umwidmung eines etwa zwei Hektar großen Industriegebiets avisiert - jetzt hoffen wir, dass es da bald eine Entscheidung gibt."