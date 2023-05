Aktuell begleitet der Sänger, Entertainer und Moderator Daniel Düsenflitz die heimische Schlagersängerin Melissa Naschenweng auf ihrer großen "Bergbauerntour" durch Österreich. Der Auftakt in der Grazer Stadthalle war quasi ein Heimspiel, mit dem Auftritt im Circus Krone in München am 26. Mai und dem österreichischen Tourfinale tags darauf in der Wiener Stadthalle warten auf die aus Ligist stammende Stimmungskanone zwei weitere Höhepunkte seiner bisherigen Karriere. "Ich mache bei der Tour das Warm-up-Programm und hole dabei junge Fans auf die Bühne. Obwohl es so eine große Tour ist, ist es eine familiäre Geschichte", erzählt Düsenflitz, den mit Bühnenkollegin Naschenweng bereits eine langjährige Freundschaft verbindet.