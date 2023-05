"Wir haben uns Anfang des Jahres Gedanken gemacht, wie die Mitarbeiterorganisation für das Jahr aussieht, und dachten uns, dass es echt super wäre, wieder einen Lehrling zu haben", schildert der Stallhofener Kirchenwirt Michael Rössl nüchtern. Sein Aufruf via Video sorgte dann aber für großes Aufsehen in den sozialen Medien: Rössl bot ein mehrgängiges Menü als Vermittlerprovision an und allen Lehrlingen, die es bei ihm bis zur Abschlussprüfung schaffen, einen 1000-Euro-Gutschein oder ein iPhone.