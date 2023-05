Vor genau einem Jahr wurde bekannt, dass die Produktion der Stainzer Milch von Stainz nach Voitsberg verlegt wird. Inzwischen ist die Verlagerung der Stainzer Milch abgeschlossen und das Werk läuft im Vollausbau, wie seitens der Berglandmilch bestätigt wird: "Im Werk in Voitsberg werden jährlich rund 250 Millionen Liter Milch verarbeitet. Vorerst sind keine zusätzlichen Erweiterungsschritte mehr geplant", sagt Anna Brandstetter vom Presseteam des Unternehmens, das seinen Hauptsitz in Wels in Oberösterreich hat. Insgesamt unterhält die Berglandmilch derzeit acht Produktionsstandorte in Oberösterreich, Salzburg und Tirol und der Steiermark und ist das größte Milchverarbeitungsunternehmen in Österreich.