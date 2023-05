Den zweiten Gang aus seinem Kultur-Menü 2023 serviert der Stallhofener Verein "Kulturhunger" am Sonntag, 7. Mai: Mit Beginn um 17 Uhr ist der Hirschegger Michael Stering mit seinem Kabarettprogramm im Gemeindesaal von Stallhofen zu Gast. Stering bietet ein unterhaltsames Kabarett, das auch ohne Schläge unter die Gürtellinie auskommt. "Mein Programm fasse ich als Ehrerbietung gegenüber den vielen Originalen aus dem Bezirk und im Speziellen aus Hirschegg auf", so Stering. Auch auf weltbewegende Fragen wie "Was hat Hirschegg mit China gemeinsam?", "Worin liegt die oft beschworene 'Bewusstseinsbildung' bei der Maskenpflicht?", "Warum ist es wichtig, mit Grundbesitzern in Straßennähe gutes Einvernehmen zu haben?" und "Was haben insektenfressende Säugetiere mit einem Friseurbesuch zu tun?" gibt Michael Stering mit seinem Programm "40 Jahre (in) Hirschegg" eine Antwort.