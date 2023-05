"Bike around the Lake" – das ist ein Rennen nicht über, sondern am Fuße der Stubalpe. Auf einem Rundkurs am Gelände des Pibersteiner Sees. Und zwar am 6. und 7. Mai 2023. "Gewertet wird die Veranstaltung als Cross-Country-Stundenrennen, bei der man drei beziehungsweise eine Stunde lang unterwegs ist", schildert Mara, "somit ist für jeden und jede etwas dabei und man kann bei knackigen Anstiegen und technischen Abfahrten sein Können und die Kondition unter Beweis stellen. Eine besondere Challenge bietet die Teamwertung, bei der die Rundenanzahl von drei Team-Mitgliedern zusammengezählt wird."