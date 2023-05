In Österreich greifen die Menschen häufig zum Glas. Alkoholsucht ist immer noch ein Tabuthema, obwohl es viele Betroffene gibt. Fünf Prozent der erwachsenen Bevölkerung – das sind ungefähr 370.000 Menschen – werden in Österreich als alkoholabhängig eingestuft (2,5 Prozent der Frauen und 7,5 Prozent der Männer). Etwa 15 Prozent der Bevölkerung trinken in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß. Das heißt, rund eine Million Österreicherinnen und Österreicher haben ein problematisches Trinkverhalten.