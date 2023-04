Seit letztem Sommer lockt der Radmotorikpark in Voitsberg Sportbegeisterte mit ihren Drahteseln an. Dorthin gelangt man, vom Bahnhof Bärnbach kommend, auf dem Radboulevard, der sich über das Vorum bis zum Voitsberger Eurospar erstreckt. Diese Strecke legt auch der Köflacher Bernd Kleindienst häufig zurück. Als er vor einigen Tagen mit seinem Enkel unterwegs zum Radmotorikpark war, stellte er einmal mehr fest, dass an manchen Stellen Verbesserungsbedarf besteht.