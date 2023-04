Die nicht enden wollenden Krisen schlagen vielen Menschen aufs Gemüt. "Die Zahl der psychisch beeinträchtigten Menschen nimmt in der Steiermark massiv zu", sagt Landesrätin Doris Kampus. Das wurde ihr auch bei einem Besuch im psychosozialen Zentrum in Voitsberg bestätigt. Einer der Gründe dafür ist die Pandemie: "Corona ist sozial noch lange nicht bewältigt", so Kampus, die sich bei einem Regionstag am Mittwoch, 19. April, selbst ein Bild davon machte, wo im Bezirk Voitsberg der Schuh drückt.