"Unsere Großeltern Berta und Franz Draxler gründeten unser Familienunternehmen vor 95 Jahren. Anfangs wurden die lebenden Hendln noch zu Fuß bei Bauern aus der Umgebung geholt. Später mit dem Fahrrad und mit dem Motorrad", berichten Franz und Erwin Draxler von den Anfängen des Geflügel-, Eier- und Wildimperiums aus Mooskirchen, in dem mit Michael Nocker und Marcel Draxler bereits die vierte Generation als Gesellschafter mitarbeitet. In den folgenden Jahrzehnten ist die umgesiedelte und mehrmals erweiterte Firma um zwei Standorte in Graz (Jakomini- und Lendplatz) gewachsen und es werden 26 Mitarbeiter beschäftigt. Der Fuhrpark ist nach dem Umstieg auf ein Pferdefuhrwerk und den ersten Pritschenwagen mit 24 Pferdestärken ebenfalls mit drei Klein-Lkw und einem großen Laster entsprechend größer und moderner geworden.