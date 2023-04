Der Zigöllerkögel, eine 680 Meter hohe Erhebung, direkt am Stadtrand von Köflach gelegen, beherbergt an die 70 Höhlen, die sich hauptsächlich an der Südwest- und Westseite des Kogels befinden. Diese sagenumwobenen Höhlen sind teilweise uraltes Siedlungs- und Kultgebiet. Zwei von ihnen, das "Ochsenloch" und der sogenannte "Heidentempel" mit seiner Gesamtlänge von mehr als 100 Metern zählt zu den wichtigsten Höhlenfundplätzen der Steiermark.

Über Initiative des Historikers und Volkskundlers Ernst Lasnik gemeinsam mit der Stadtgemeinde Köflach wird am Mittwoch, 19. April, mit Beginn um 19 Uhr im Volkshaus Köflach zu dem Vortrag "Der Zigöllerkogel und seine Höhlen" geladen. Den Vortrag werden der heimische Höhlenforscher Anton Schildberger vom Verband Österreichischer Höhlenforscher und der Archäologe Daniel Modl halten.

Daniel Modl (3. v. links) und Anton Schildberger (mit gelbem Helm) bei der Vermessung des "Heidentempels" im August 2022 © Karl Mayer

Millionen Jahre alte Höhlen

Auf die Besucher des Vortrages wartet viel Wissenswertes über das geologische Werden unserer Region. "Die Höhlen im Zigöllerkogel sind Zeugen der Landschaftsentwicklung. Sie befinden sich heute in unterschiedlichen Höhenlagen, sind aber stets auf Höhe der ehemaligen Talniveaus (Grundwasserniveaus Anm.) entstanden", erzählt Schildberger. "In Jahrmillionen hat sich das Gebirge in die Höhe gehoben und die Täler haben sich darin weiter eingeschnitten." Entsprechend wissenschaftlicher Untersuchungen wären die obersten und ältesten Höhlen des Zigöllerkogels einige wenige Millionen Jahre alt, während die tiefsten Höhlen, einschließlich der Fleischhackerhöhle, noch in unserer Zeit vom Wasser geformt werden. So dient diese Höhle nun als ein von der Natur geschaffenes Überfallsgerinne.

Haust ein Lindwurm im Zigöllerkogel?

Die Flanken des Gradnerbachtals und somit auch das Wasser der Fleischhackerhöhle wurden in den 1950er Jahren in das Wasserschutzgebiet der Stadtwerke Köflach einbezogen. Sagen berichten, dass es im Zigöllerkogel einen großen See gibt, dass dort ein "Lindwurm" haust und einen "goldenen Zapfen" bewacht. Als Zugang zu diesem See wurde immer wieder die Fleischhackerhöhle vermutet. Im Jahr 2021 hat auf Initiative von Anton Schildberger ein Team von Höhlenforschern die Höhle befahren, genau vermessen und dokumentiert. Dabei gab es einige besondere Überraschungen, so zum Beispiel, dass die Fleischhackerhöhle viel weitläufiger als bisher angenommen ist.