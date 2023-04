Die Neugestaltung des Voitsberger Hauptplatzes sowie der Abriss des Maurer-Hauses, um Platz für die geplante Seniorentagesstätte zu machen, scheinen ins Stocken zu geraten. So empfindet es zumindest die ÖVP, die im Voitsberger Gemeinderat bei Bürgermeister Bernd Osprian (SPÖ) nachfragte, wie der Stand der Dinge ist. "Wie ist der Stand bei der Neugestaltung des Hauptplatzes? Bleibt es beim Kreisverkehr, oder gibt es Alternativvorschläge", wollte der zweite Vizebürgermeister Manfred Prettenthaler (VP) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wissen.