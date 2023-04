Bereits seit rund 50 Jahren werden in Kainach große, mehrere Meter hohe Palmbuschen zur Weihe getragen. Ganz neu war das auch damals nicht, hatte man doch einen alten Brauch wieder belebt. Waren es in den Anfangsjahren einzelne Bauern, die sich die Mühe machten, so übernahm vor über 30 Jahren die Landjugend das Binden der sogenannten "Palm".