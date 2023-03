Passiert ein Notfall, so fühlen sich die Minuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes für Betroffene und Ersthelfer oft wie Stunden an. Um genau diese Zeit mit qualifizierter Hilfe zu überbrücken, gibt es die Ersthelfer des Roten Kreuzes, die sogenannten First Responder. Im gesamten Bezirk Voitsberg sind bereits ehrenamtliche Rotkreuzmitarbeiterinnen und -mitarbeiter als solche im Einsatz, so auch in Söding-St. Johann. Einer von ihnen ist Oliver Posvek: "Ich wollte schon immer Menschen helfen", betont der ausgebildete Rettungssanitäter. Durchschnittlich sind die First Responder binnen vier Minuten nach der Alarmierung beim Notfallpatienten.