"Wir können künftig in Kooperation mit dem Tourismusverband Erlebnisregion Graz auch Stadtspaziergänge in Bärnbach anbieten, die von den Graz-Guides mit Unterstützung von regionalen Begleitern durchgeführt werden", freut sich der Bärnbacher Kulturstadtrat Andreas Albrecher über eine Bereicherung der touristisch-kulturellen Schiene in der Glasmacherstadt. Interessierten Besuchern werden – passend zum Motto "Bärnbach in Bewegung" – alle Sehenswürdigkeiten entlang des Bärnbacher Kunst- und Kulturpfades samt kulinarischen Besonderheiten schmackhaft gemacht.