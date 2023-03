"Ein Schlagzeuger als Leadsänger und eine leidenschaftliche Band, das ist die Mischung, die ein außergewöhnliches Konzerterlebnis garantiert", so beschreibt der Bärnbacher Vollblut-Musiker Hans Jürgen Findeis seine neu formierte Band mit dem doch ungewöhnlichen Namen "Hauns Amore". "Dieser Name geistert schon länger in meinem Kopf herum", schmunzelt Hans Findeis. "Das 'Hauns' ist die mundartliche Nennung meines Vornamens, und 'Amore' ist ein Zeichen der besonderen Liebe zum Austropop."