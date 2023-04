"Wir stecken bereits mitten in den Vorbereitungen für unsere großen Veranstaltungen im Juni. Am 10. und 11. Juni laden wir zu unserem traditionellen Freundschaftsfest in den Bärnbacher Stadtpark ein", verrät Kulturreferent Andreas Albrecher im Pressegespräch. Wie in den Vorjahren sind internationale Gäste aus der italienischen Provinz Friaul und aus Slowenien rund um die Orte Jeruzalem und Ormoz als Fixstarter dabei.