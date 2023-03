Haben Sie im Bezirk Voitsberg in letzter Zeit eine Gummiente gesehen? Und noch dazu im Rennfahrerdesign? Falls ja, kein Wunder. Denn nicht weniger als 500 Enten wurden letzte Woche im ganzen Bezirk verteilt. Auch in den sozialen Medien tauchten Fotos der gelben Quietscheentchen auf, in denen sie etwa Tanzkurse belegten, Bier verkosteten oder im Fitnessstudio trainierten. Auch beim Einkaufen von Lebensmitteln, Büchern und sogar Hörgeräten konnte man die kleinen Enten entdecken. Der Hintergrund: Silke Valeskini und Matthias Wallner von Köflachs Stadtmarketing hatten großen Spaß, das heurige Seifenkistenrennen zu bewerben.