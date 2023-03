Brennende Klopapierrollen auf der Straße, ein in Brand gesteckter Zugwaggon am Bahnhof, brennende Mülltonnen, mehrere Einbrüche und Sachbeschädigungen – in den letzten Monaten hatten sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei in der Stadtgemeinde Köflach ordentlich zu tun. Bereits Ende Jänner häuften sich mehrere Delikte, die Täter blieben jedoch für einige Zeit unbekannt.