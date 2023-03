Beim diesjährigen "Guide à la carte" machte die kulinarische Seite der Weststeiermark eine gute Figur. Neben Johann Schmuck, der mit seinen Restaurants in Stainz und Deutschlandsberg gleich mit zwei Lokalen unter den besten 100 Österreichs vertreten ist, schaffte es auch das Restaurant Wörgötter in Ligist in die Bestenliste.