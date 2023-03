Gartenarbeit hat sich im Laufe der Zeit gewandelt: Was früher für viele eine Grundlage zum Überleben darstellte, ist heute für einige Menschen zu einer Leidenschaft geworden und zu einem Weg, sich der Natur verbunden zu fühlen. Wie man am besten im Einklang mit der Natur biologisch gärtnert, können alle Interessierte am Freitag, dem 17. März, in der Mehrzweckhalle von Rosental herausfinden.