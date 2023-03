Wenn es um die Bedeutung des Begriffs "Heimat" geht, hat wohl jeder seine eigene Auffassung. "Für mich ist Heimat kein Ort, sondern ein Gefühl. Dazu gehören meine Familie und alle Menschen, die mir nahestehen", sagte Bezirksbäuerin Anita Suppanschitz bei ihrer Eröffnungsrede in der vollbesetzten Mehrzweckhalle des Jufa-Hotels in Maria Lankowitz. Dass der diesjährige Bezirksbäuerinnentag, der unter dem Motto "Heimat" stand, genau auf den Weltfrauentag fiel, war ein stimmiger Zufall. Denn beides sind Anlässe, um die Wichtigkeit der Frau in der Landwirtschaft hervorzuheben. "Aber keine Sorge, das Weltmännerjahr wird bereits morgen fortgesetzt", scherzte Suppanschitz.