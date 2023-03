Wie kann man Gleichstellung von Männern und Frauen am besten künstlerisch zum Ausdruck bringen? Das zeigten die Schülerinnen des dritten Jahrgangs der HLW Lipizzanerheimat in den letzten Tagen vor. In Kooperation mit dem Verein "akzente" wurden eine Sprayaktion durchgeführt und viele Gedanken zum Thema "Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft" ausgetauscht.