Am internationalen Frauentag, dem 8. März 2023, veranstaltet die Musikschule Voitsberg gemeinsam mit der Stadtbücherei Voitsberg und dem Verein "akzente" erstmals ein Konzert, bei dem ausschließlich Werke von Komponistinnen zu hören sein werden. Unter dem Titel "Unerhört" wird der Frage nachgegangen, warum Frauen in der klassischen Musik bis auf wenige Ausnahmen in der Geschichte so unsichtbar blieben. "Warum sind Werke von Komponistinnen heute immer noch vielfach unbekannt?"

Das Programm setzt sich aus Werken bekannter und weniger bekannter Künstlerinnen aus verschiedenen Epochen der klassischen Musik sowie Texten über das Leben und Wirken dieser bisher "überhörten" Frauen zusammen. Gestaltet wird das Programm von Schülerinnen und Schülern der Klassen Marianne Becker, Inge Benezeder, Sabine Jeszenszky und Tanja Stock. Die Veranstaltung findet am kommenden Mittwoch ab 18.30 Uhr im Dachbodentheater der Musikschule Voitsberg statt. Der Eintritt ist frei.