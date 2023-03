Nach Waggonbrand in Köflach

Jugendbande aus Köflach dürfte für mehrere Verbrechen verantwortlich sein

Sonntagabend kam es in Köflach zu einer Brandstiftung. Am Bahnhof wurde ein Zugwaggon in Brand gesteckt, unter Verdacht stehen derzeit drei Jugendliche. Die Polizeiinspektion Köflach berichtet über den aktuellen Ermittlungsstand.