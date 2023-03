Zu einer Pattstellung in der Mandatsverteilung hatte die Jägerschaftswahl im Bezirk Voitsberg geführt. Wie berichtet zogen sowohl der Jagdschutzverein mit Spitzenkandidat und Amtsinhaber Johann Hansbauer sowie die Namensliste von Stellvertreter Matthias Zitzenbacher mit je vier Stimmen in den Bezirksjagdausschuss ein. Die Liste "Weidwerk mit Zukunft" hatte nur um drei Stimmen ein Mandat verpasst, Hansbauer schrammte sogar nur um eine Stimme an der am fünften Mandat in dem Gremium vorbei.