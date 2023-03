Wenn man sich in der Marktgemeinde Mooskirchen die Haare schneiden lassen will, hat man künftig die Qual der Wahl. Denn im Haarsalon am Oberen Markt, unmittelbar neben der Konditorei "faMoos" teilen sich ab sofort mit dem "Salon Silvia" und dem Salon "die Xibergerin" gleich zwei Friseurinnen die Räumlichkeiten. Ihre Arbeitszeiten werden sie so einteilen, dass Verschönerungen der Haartracht an jedem Werktag der Woche möglich sind.