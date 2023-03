Letzte Woche sorgte ein Obdachloser in Voitsberg für Aufruhr. Am Dienstag fand die Künstlerin Michaela Lukmann alias Arthena Maxx den Mann gegen Mittag im Verkaufsraum ihres Ateliers in Voitsberg auf, wo er unter einem Tisch schlief. Später entdeckte Lukmann, dass auch mehrere Weinflaschen geleert wurden. Die Polizei Voitsberg, die sich direkt über dem Atelier befindet, konnte den Mann erfolgreich auffordern, das Objekt zu verlassen. Doch noch am selben Tag dürfte er erneut versucht haben, in das Atelier zu gelangen.