Gestartet wird das Jahresprogramm anlässlich des 20. Jubiläums des Kunsthauses Köflach am 17. März unter dem Motto Frühlingserwachen. Zum Aufwärmen findet ab 19 Uhr eine Lesung mit den Autorinnen Martina Parker und Susanne Kristek statt. Parker, die früher als Journalistin weltweit unterwegs war, lebt derzeit mit ihrem englischen Ehemann in einem alten Bauernhaus im Südburgenland. Dort spielt auch ihr Gartenkrimi „Aufgeblattelt“, der das Publikum in einen mörderischen Bann ziehen wird.