"Es ist so viel passiert in den 20 Jahren, dass ich mir schwer tue, das alles einzuordnen. Es gab unzählige Höhepunkte in mehr als 70 Ausstellungen mit rund 400 Kunstschaffenden und 50.000 Besucherinnen und Besuchern", schildert Gabriele Gschiel zum heurigen "runden" Jubiläum des Kunsthauses in Köflach. "Ich bin für jeden Künstler und jede Begegnung dankbar. Ich hätte nie gedacht, dass es uns so lange geben wird. Das war keine g'mahte Wies'n", meint Gschiel. Der Start im Rahmen der Landesausstellung "Mythos Pferd" am 25. April 2003 sei eine völlig andere Situation gewesen, als das Überleben langfristig zu sichern. "Da waren wir abhängig von der Politik und den Bürgermeistern von Franz Buchegger über Willi Zagler bis zu Helmut Linhart, für deren Unterstützung ich sehr dankbar bin."