Gleich zwei steirische Filmemacher haben in den vergangenen Monaten im Bezirk Voitsberg gedreht: Wolfgang Scherz aus Bärnbach widmet sich in "Im Kainachtal" den Menschen, die entlang des Flusses leben und arbeiten. Alfred Ninaus von RanFilm wiederum begab sich für "Von der Pack auf die Stubalpe" in höhere Gefilde und beleuchtet unter anderem die Almen der Region. Beide Dokumentationen feiern am 15. März ab 20.15 Uhr auf ORF III ihre Premiere.